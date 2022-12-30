在周五今年最後一個交易日，歐洲股市早盤小跌。俄國入侵烏克蘭，以及各國央行收緊貨幣政策加劇經濟衰退的擔憂，使今年的歐股陷入掙扎。

隨著新年假期到來，泛歐STOXX 600指數在清淡的交易中下跌0.4%。中國疫情急升，使本就情勢不明的全球成長前景蒙上陰影。

目前工業股跌0.4%，科技股跌0.7%，給STOXX 600指數帶來壓力。

偏重中國市場的精品業者LVMH集團與愛馬仕（Hermes International）股價分別下跌0.7%與1.4%。

STOXX 600指數今年估將收跌12.1%，創下2018年全年跌13.24%以來表現最差的一年，與2021年全年大漲22.25%形成鮮明的對比。

幾乎打了一整年的俄烏戰爭目前似乎還看不到盡頭，而中國在放棄長達3年嚴格的清零防疫政策後，正處於重新開放經濟的陣痛期，這仍然都使投資人對2023年感到不安。