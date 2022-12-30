台灣高鐵（2633）2022年再次申請「台灣智慧財產管理制度」（TIPS）A級驗證，與去年同樣獲得通過的佳績，顯示高鐵公司所建構之智財管理系統及制度，就維持智慧財產權有效運作，以及達成智財管理等各項目標，已由公正專業的國家級驗證機制認可，有助於推動台灣軌道工業本土化之技術發展。

為強化智慧財產管理制度，高鐵公司2020年開始制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，於企業網站及年報揭露執行情形並向董事會報告，更於去（2021）年起正式導入「台灣智慧財產管理制度」（TIPS），且首次申請TIPS A級驗證即獲得通過，2022年再次申請TIPS A級驗證，連續兩年均順利取得驗證，有助提升智財管理品質、降低營運成本。

經濟部工業局為協助國內企業落實智財管理工作，委由資策會科技法律研究所推動台灣智慧財產管理制度驗證，透過智財策略、研發策略與事業策略的一體化，使企業有效率地運用經營資源並合理管理智財風險，進而增進營運績效。

台灣高鐵自2018年首次參加證交所公司治理評鑑，即獲得上市公司排名前5％之優異成績，至2022年已連續五年蟬聯。台灣高鐵以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）之4T精神建構各項營運目標，並選定其中2T「創新科技(Technology)、深耕在地(Taiwan)」作為公司智慧財產管理政策。

台灣高鐵表示，在通過驗證後，未來仍將持續落實推動智慧財產管理計畫，透過優化智慧財產管理制度及強化智慧財產管理成效，穩固公司競爭優勢基礎。