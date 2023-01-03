一名女網友說丈夫與丈夫親姐姐平時在家感情好，會摸臉、摸肚子稱彈彈的很好摸，姐弟甚至會在床上互躺肚子，丈夫還說想送情趣用品給姐姐，讓女網友崩潰「請問他姊空虛覺得冷，不會自己去找男人嗎？」稱每次看到姐弟互動就會精神崩潰，丈夫還想讓姐姐搬來和他們同住。

「為什麼我老公這麼喜歡和他姊姊有肢體接觸？」該女網友在「匿名公社」發文，她的丈夫平時喜歡在家和姐姐互摸彼此，丈夫會摸對方的臉，對方則摸丈夫的肚子，原因都是摸起來彈彈的、很好摸，2人也會在床上互摸肚子、躺肚子，姐姐還會伸手摸屁股，讓原PO崩潰發文「抱歉我不懂啊，這算越局的亂倫嗎」。

該女網友說，日前丈夫稱想買情趣用品送給姐姐，她傻眼直呼「請問他姊空虛覺得冷，不會自己去找男人嗎？」稱每次看到姐弟倆的互動，都會精神崩潰，近日丈夫還對她說，希望姐姐能搬來與他們同住，她發文「我很想拒絕但不知道怎麼說，要老實說我討厭看他們互摸？」

其他網友留言「沒表示，代表默許，表示了自己不喜歡，如果狀況還一樣，那就是他完全不尊重你」、「看完頓時覺得，會不會他們有一起看過x片，最壞打算，千萬不要再隱忍，不然事情越滾越大」、「家裡偷裝隱藏式監視器」、「明講啊，為什麼要忍」。