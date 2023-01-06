教會「藝起發光」近日爭議不斷，藝人小甜甜控訴遭到丈夫家暴後，教會裡的宋逸民、陳維齡、吳東諺與白家綺都阻擋她報警驗傷，引起譁然。而一名與教會新堂同社區的女住戶則透露，教會平常超擾民，集體發功喊話真的很吵。另她也透露私下遇到這對夫婦，觀察到對方相處的狀況，她真的很想打下去。

一名女網友在Dcard上分享，她是教會「藝起發光」新堂同社區的住戶，教會真的很吵、很擾鄰，那天宋逸民夫婦開完記者會，接著就在教會「發功」，不知確切聚集了多少人，但裡面不斷傳出瘋狂拍手的聲音，後來甚至還有用麥克風大喊著「阿門！」或「主啊！」等字句，真的讓人受不了。

女網友表示，教會「藝起發光」惹議後，大樓門口時不時就有記者站崗聚集，每次都花好幾個小時來直播住戶進出社區的車子，讓人覺得倍受打擾，也很希望教會可以趕快從社區搬走。

女網友也透露，她過去曾在電梯口見過宋逸民夫婦，當時男的看起來怒氣直很高，在兇他的老婆；而老婆陳維齡不知道是很能忍還是已經習慣了，竟然都沒有回嘴。但以旁觀者的角度來看，男方的語氣讓人聽了很想「巴蕊（台語：打下去）」。