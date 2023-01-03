台灣港務公司預計於今年以招考方式徵才，正、備取共128名，共14類、7港口職缺，職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業或大學畢業並有3年相關工作經驗，月薪起薪約5萬1090元；員級高中職畢業即可報考，月薪起薪約3萬5310元起，預定於1至2月間公告甄試簡章。

港務公司表示，客、貨運雖受疫情影響，但趁勢追求精進，除把握時機完善基礎建設，更期望結合5G、綠能及AI產業，研擬智慧化港口策略。為此，應業務需要招考貨櫃場站管理、法務、資訊、職安衛、護理、環保、土木、航運管理、航運技術、交通管理、交通技術、業務行政、電機、機械等類科。招考職缺地點包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、澎湖港及花蓮港等7個港口。

職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業或大學畢業並有3年相關工作經驗，月薪起薪約5萬1090元；員級高中職畢業即可報考，月薪起薪約3萬5310元起，預計招考正、備取共128名。將於1至2月間公告甄試簡章，詳情可上港務公司全球資訊網、港務公司臉書粉絲專頁，或撥電話洽詢。

港務公司指出，該公司是交通部100％持股國營事業，因此兼具政府機關穩定及公司治理的彈性，組織架構完善，業務種類多元，能滿足員工職涯發展需求；除擁有健全的培訓與陞遷等人力資源發展制度外，也特別注重員工關懷，持續致力於為員工創造更優質的工作環境，並自前年起連續2年榮獲人力銀行幸福企業的金獎。