中信兄弟「Passion Sisters」啦啦隊人氣成員短今擁有一張甜美臉蛋，以及173公分的完美身材，此外她還有D級的超兇上圍，深受粉絲的喜愛。個性活潑的她，時常在社群媒體分享辣照，就在元旦當天，短今便在粉專放送一組養眼照，只見她打扮成重機女郎，這組黑暗性感照，讓許多網友大喊受不了。

從曝光的相片看見到，短今紮長高馬尾，妝容冷豔，身穿一件式平口連身裙，腳踩過膝黑色長靴，坐在重型機車上，儼然成為性感重機女郎。在擺拍時，她不忘大方秀出豐滿白皙的上圍與修長的雙腿，最令人印象深刻的是，有張回眸放電的照片，驚見短裙下的蜜桃臀「微笑線」若隱若現，性感指數破表。

短今也在貼文中寫下：「2023第一彈！來～上車」，大批網友爭相留言：「太炸了」、「這是格鬥遊戲角色吧...」、「怎麼這麼辣」、「第二張快爆出來了」、「新年第一天就這麼火辣， 這個冬天看來不用擔心了」、「請發車，謝謝」、「我的眼睛沒辦法看路只看妳」、「特務今」。