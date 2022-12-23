中信兄弟啦啦隊女神短今（胡馨儀），擁有甜美外型及高挑火辣身材，吸引一大票粉絲追蹤，近日趁著聖誕節來臨前夕，化身成為性感耶誕女郎，大方露出傲人圓弧曲線，吸引上千粉絲按讚朝聖。

短今趁著聖誕節來臨前夕，化身成為性感耶誕女郎，只見她頭上戴著貓耳朵，對著鏡頭做出嘟嘴等表情，不難看出私下搞怪活潑的一面，而她身穿的耶誕風洋裝更是搶盡目光，只見深V剪裁除了露出傲人圓弧曲線，還擠出一條深邃事業線，加上吹彈可破的雪白肌膚一覽無遺，養眼畫面讓人充滿無限遐想，讓所有人看了鼻血直流。

對此，網友紛紛留言：「如果有聖誕女神，一定是長得像短今一樣美」、「超甜美性感氣質可愛短今」、「有妳在的聖誕節最特別」、「好可愛啊，受不了，美今抱抱」、「實在太辣～冬天都不冷了」、「短今好美，聖誕小辣妹」、「短今太美麗了」、「超可愛啊，迷死人的美今」、「甜美的聖誕小天使」、「麋鹿我已經準備好了」、「很漂亮的聖誕妹子」。

短今日前與「Passion Sisters」成員登上小巨蛋勁歌熱舞，當天緊身旗袍的「中空」的設計讓傲人上圍和纖細腰身全都露，讓所有觀眾大飽眼福，她也感性寫下：「關於小巨蛋那一晚，謝謝你們跟我們一起留下回憶」，不忘向所有一路以來支持的粉絲道謝。