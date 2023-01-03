台中一名女健身教練小芳（化名）前年到男網友家作客，喝下摻入「T2超強迷幻催眠液」的水後昏迷遭性侵，她事後回到家，總覺得身體有異，下體有痛感，到醫院檢查後報警提告，男子則辯稱是女子主動到床上，當下他未脫下小芳褲子，僅是摸胸部並自行手淫，但法官不採信，以藥劑強制性交罪處7年徒刑。

判決書指出，男子與小芳為網友，他於前年8月29日晚間7時許約對方到台中住處見面，小芳當時稱口渴，男子則偷偷將從某商店「高潮屋」購入的「T2超強迷幻催眠液」加入水中，小芳喝下後覺得昏昏欲睡，遭扶到床上後慘被性侵，後來被對方叫醒回家後才察覺有異，到醫院檢查並提告。

男子則稱當時是小芳主動躺到床上，他有摸對方胸部和親吻，但未脫掉對方褲子，最後用生殖器去磨蹭對方會陰部打手槍，並射精在衛生紙上；不過法官認為小芳事發後曾先詢問對方發生什麼事，若小芳真是有意要誣告男子，沒必要事先詢問對方，且2人為朋友平時無怨隙，小芳不會無顧多年情誼控告對方性侵。

小芳在事發隔天上午曾傳「昨天到現在我的下體有點痛痛的」，男子後來達成30萬和解，小芳則說她原本當健身教練，後來只要看到與男子相當題型、刺青、髮色等，就會感到害怕反感，因此決定離職；法官一審依加重強制性交罪將他判刑7年9月，男子達成和解後，二審仍被判刑7年。可上訴。