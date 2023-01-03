杜篤之是電影聲音大師，在金馬獎創下難以超越的成績。（禾力文創提供）

新銳導演姜寧執導電影《山中森林》，找來金馬獎音效大師杜篤之為電影的聲音操刀，杜篤之貴為金馬獎單項獲獎紀錄保持人，創下39次入圍最佳音效獎、12次獲獎的殊榮，仍力挺首度執導長片的姜寧，甚至給予極高評價。對人，杜篤之說姜寧充滿熱忱、具有韌性；對作品，杜篤之以過往參與製作的經典黑幫電影《少年吔，安啦！》對標《山中森林》，稱兩者有著共同的情懷。

杜篤之記得姜寧找上門時，正逢疫情最嚴重的時刻，笑說：「我在疫情期間接下這工作，片子來來回回弄了很久，我們工作很少碰到做這麼多版本的。」杜篤之印象中《山中森林》共做了10個版本，「導演會剪那麼多版本就是有堅持、拍的東西有想法，雖然是新導演，起碼他的第一次並不是懵懵懂懂，蠻有抱負的。」

即使是電影圈大前輩，杜篤之也挺能接受被「要求」、深信好作品總是要在妥協中完成，「我蠻享受這個過程，因為你會知道導演還蠻有想法的。」他看見姜寧的韌性，有一點點不好的地方都要改，「他作為新導演的熱忱，讓我願意一直跟著他，重複做10種版本。我們也不囉嗦，每個版本都滿足你。」

至於《山中森林》，杜篤之說該片和《少年吔，安啦！》擁有同種情懷，「看到這些人來來去去，兄弟的情誼跟情懷都是在的，我們也會想要把這個東西做出來。他的幾場兄弟打殺、鬥毆大戲，不輸給那些老導演拍的。」給予極高評價。

杜篤之也透露，《山中森林》有場戲是主演之一的邱勝翊（王子）和一名殺手搶槍，本來只是拍兩人奪槍，但杜篤之看到覺得有空間再做變化，於是請特效把槍跟開槍的槍火做出來，配上精緻的開火、退彈殼聲，劇情就從原本的黃色警戒奪槍，升級為隨時會出人命、紅色警戒的玩命狀態，「我們看電影就是要一直找，找到哪些元素可以更有張力。」