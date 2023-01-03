近期盛產草莓的大湖地區發生局部區域受病害影響減產，農委會苗栗區農改場立即加強勘查並輔導受害農戶；另一方面也透過「有害生物綜合管理(IPM)」輔導農戶的草莓仍持續產果，不輸往年產量。

苗栗場場長呂秀英表示，為了草莓產業永續發展，苗栗場於2015年跨單位成立「草莓技術服務團隊」，至今每年持續定期進行產區病蟲害監測。目前草莓逐漸進入盛產期，針對近期損害情況已迅速掌握，主因為萎凋病及葉枯病。

呂秀英指出，上述病害並非全面發生，本次受萎凋病、葉枯病等病害肆虐的局部田區，當務之急是田間管理應確實清園，發現病斑及早摘除病葉病株，另在產區有多位長期配合輔導的農戶或高架栽培果園，現況並未受害或影響輕微，仍持續產果，民眾連假到大湖不用擔心沒草莓可採。

呂秀英說，苗栗場將持續輔導受創農友精進田間管理技術，依據土壤檢測及病蟲害監測情形，提供合理化施肥、用藥及應用友善農業資材等技術諮詢，配合輔導多年實踐IPM的農友，今年仍有漂亮的生產成績。