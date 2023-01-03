警政署長黃明昭3日至大安分局慰問「加強重要節日安全維護工作」，他受訪指出，台南市警官莊武能涉案嚴重影響警譽，刑案部分，司法會調查，若他對免職的行政處分有冤屈，也可透過行政訴訟救濟。而台南市警局長方仰寧自行處分案，會跟近期的高階警官人事異動一起通盤調整。這麼說來，方仰寧去職已成定局。

內政部代理部長花敬群與黃明昭、台北市警局長楊源明至大安分局慰勉執行112年加強重要節日安全維護工作的警察同仁及協勤民力。

對於台南市警前秘書室主任莊武能涉案被免職，花敬群受訪強調，此案令人痛心，警方是有懲處依據才會有免職的決定，至於方仰寧調動與否，他表示黃明昭對人事檢討作業會有建議，人事案到部、院方面，也會配合未來高階警官調動有通盤檢討。

針對莊武能多次受訪喊冤，黃明昭指出，莊的行為造成警紀嚴重受損，犯罪手法情節也很嚴重，因此採取最嚴格的懲處，將他兩大過免職。莊若有任何冤屈應循司法途徑訴訟，若覺得行政處分太重，也可透過行政訴訟手段救濟。

至於方仰寧的自請處分，黃明昭指出，會依最近的高階警官異動做通盤考量。