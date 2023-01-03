新光三越新春最大檔－不限日、不限店、線上線下刷卡都可累計消費賺回饋的「金兔卡利High」，將於1月5日起至2月12日登場，將聯手11大指定銀行，推出單卡刷卡累計滿1萬元回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿30萬元回饋6％ skm points點數；期間持skm pay並綁定指定信用卡，單筆達3000元再加碼1%、最高7%回饋。

新光三越邀請台灣潮流公仔設計師－羅賓唐，獨家創作兔年專屬圖騰「Nice兔」，打造Nice兔U新春福袋外袋、嚮往旅遊兔GO福箱，全台限量5000個。（吳奕萱攝）

扣20點skm points周周抽「星宇航空日本東京單人經濟艙來回機票」限量100張。（新光三越提供）

新光三越今年更是首度於活動檔期，持續發放skm points，活動首11日（5日至1月15日）刷skm pay加碼skm points加倍送，更可搭配「會員回娘家」活動，包括扣20點抽星宇航空日本東京單人經濟艙來回機票，限量100張，再抽星宇航空日本不限航點飛行護照，限量2份、扣100點抽Tesla電動車，限量6台、扣1萬點再抽價值380萬的賓士豪華露營車，限量1台；或用點數以市價47折起，兌換PORTER隨身包袋、Samsonite登機行李箱等，而看好年末掃除商機，扣1.2萬點起，輕鬆預約居家鐘點清潔、冷氣清洗服務。

扣1萬點skm points，有機會抽中價值380萬元的「賓士Marco Polo豪華露營車」，限量1台。（新光三越提供）

扣100點skm points周周抽「Tesla Model 3電動車」，價值逾179萬元，限量6台。（新光三越提供）

新光三越Nice兔U新春福袋，將於1月10日上午10點起於App上進行北中南分波開搶。（新光三越提供）

此外，今年新光三越初一福袋，及首度規畫的「福箱」，將分別於1月10日、1月16日上午10點起，於App上進行北中南分波開搶，此次邀請台灣潮流公仔設計師－羅賓唐為，獨家創作兔年專屬圖騰－Nice兔，打造「Nice兔U新春福袋」外袋、及以2023年度代表Pantone色薰衣草紫，所設計的22吋行李箱「嚮往旅遊兔GO福箱」，全台共限量5000個。

以2023年度代表Pantone色「薰衣草紫」所設計的22吋「嚮往旅遊兔GO福箱」。（新光三越提供）

新光三越台中中港店福袋首獎－LAZARE鉑金L’eau克拉鑽墜，價值52.8萬元。（新光三越提供）

而今年的福袋大獎，更祭出1部百萬名車、20顆鑽、20台按摩椅、7組機票、6輛機車、超過140組住宿、露營活動體驗券等超過5000項好禮。其中台北信義新天地祭出價值195萬的「LEXUS ES 200 頂級版」、台中中港店有價值52.8萬元的「LAZARE鉑金L’eau克拉鑽墜」、台北南西店有價值30萬元的「K.UNO 0.501ct／E/VS1祖母綠車工鑽戒」等。

履行出走中集點送－扣6000點skm points兌換「PORTER PRIME零錢包」，市價1250元。（新光三越提供）

另一方面，新光三越也特搜新春趨勢新品，推薦美妝ESTEE LAUDER、LANCOME、Dior等新春限定版、JO MALONE LONDON全新芳醇香水系列、兔年限定款Marc Jacobs Snapshot相機包、兔年聯名TOMMY X MIFFY系列服飾，及新年限定ADIDAS CNY JELLY BOUNCE跑鞋等，搭配卡利HIGH獨享超多回饋。