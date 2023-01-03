由葉天倫執導賀歲電影《詐團圓》，3日舉行媒體試片，主要演員隋棠與陳昊森連袂出席映後座談，兩人不僅首次合作，更出人意外在片中飾演一對母子，從美國行騙到台灣。其實陳昊森頗有「姊」緣，除了跟隋棠合作，新戲《第9節課》也跟許瑋甯上演女大男小的師生戀，與兩位女前輩飆戲，讓他直呼是非常幸福的一件事情。
陳昊森感激地說，關於跟隋棠還有許瑋甯的合作，真的很謝謝她們，她們的專業以及細心，讓我在現場一點也不緊張，有時候沒有我的戲，可以坐在旁邊欣賞也覺得收穫良多，感嘆拍戲時間太短，好多事情來不及討教。
這次在《詐團圓》演出隋棠兒子，陳昊森說，跟導演討論後，覺得可以把一般母子之間互動的感覺加入，像是會撒嬌，偶爾會沒大沒小，其實私下，我也會跟媽媽撒嬌。特別的是，電影有笑有淚，片尾有場畫風大變的戲，是隋棠急欲甩離陳昊森，更來真的狠心下毒手，掌摑陳昊森，把他打得當場涕淚縱橫，逼出感人好戲。
隋棠雖成功將陳昊森的演出激到最高點，但事後仍跑去跟對方道歉，她昨表示，我知道我下手有多重，因為連我自己的手都好痛。陳昊森則沒料到會真打，因此嚇了一大跳，我發現「媽媽」打我的時候，還特別「拉桿」加重力道，很感謝這巴掌，讓我更加入戲。
其實這場「掌摑戲」詐中有詐，竟完全出自導演葉天倫的授意，原來該戲拍攝前，由於劇本有蠻大的變動，陳昊森完全不知道到時會不會真打，萬萬沒想到葉天倫早與隋棠串通好「來真的」。電影20日上映。
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