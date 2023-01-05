柯佳嬿獻唱電影插曲〈執迷有悟〉。（滾石唱片提供）

孫盛希演唱《想見你》電影版的主題曲〈眼淚記得你〉。（滾石唱片提供）

《想見你》電影版已於12月30日全台上映，主演柯佳嬿特別獻聲演唱插曲〈執迷有悟〉，更親自參與歌詞創作，詮釋戲中角色黃雨萱的心境：「我覺得這是黃雨萱的歌，有些事情她是明白的，就算這樣的想念或執著會夾雜一些痛苦，但她選擇繼續沈浸在那樣的想念裡頭，一方面也是因為她還沒有辦法放下。」

首次推出個人單曲作品並參與歌詞創作，柯佳嬿感激表示：「寫了一些我覺得是角色心情的文字，也特別感謝滾石唱片，給我機會演唱電影插曲，平時都在演戲，難得做一件和演戲無關的事，覺得很好玩！」柯佳嬿說，身為主要演員對情感的投入很有幫助，會以角色的狀態來唱這首歌曲，錄音之前除了反覆聆聽音樂，也看許多劇照找角色的感覺。

為了讓聲音狀況好一點，柯佳嬿也十分自律，在錄音前避免甜食和炸物。平時習慣用演員身份表演，對於難得機會演唱插曲，柯佳嬿也分享不同的心情感受：「唱歌很有趣，跟演戲有點異曲同工之妙，只是展現的是聲音的情感。製作人侯志堅老師就相當於導演，在錄音的時候帶領我，做一些聲音運用上的調整，這方面我等同於新人，就會盡量去完成導演要的東西。」並透露錄音經驗比較少：「在錄音的時候，透過耳機聽到自己的聲音很清楚，一開始有點害羞不太敢唱，後來習慣了就漸入佳境。」

柯佳嬿也呼籲大家到電影院支持《想見你》及電影歌曲，表示：「音樂和影像互相撞擊，創造出《想見你》的樣貌。這次電影版也有不少好聽的原創歌曲，賦予《想見你》新的生命力，和新的火花。喜歡劇版的朋友們，在看電影的時候，也許會有一種和前任復合的感覺，好像很熟悉，又有許多新的感受。」也分享心得體悟：「只要盡力就沒有遺憾，勇敢跨出那一步，不要害怕失去，愛過就是最好的結局。」

為宣傳電影歌曲，金曲唱作小天后孫盛希率先發起Instagram合唱挑戰，邀歌迷一起合唱電影主題曲《眼淚記得你》，也預告將抽出幸運歌迷，等實體唱片發行後將寄出《想見你》簽名原聲帶獎勵。陳零九以及柯佳嬿的合唱挑戰也都將陸續釋出，邀請全民歌唱好手一起支持電影原聲帶歌曲。