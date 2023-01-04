臺灣師範大學表藝所教授夏學理2020年指臺師大涉「黑箱招聘」，並告發校長吳正己涉嫌偽造文書，事後臺師大及吳正己認為夏學理批評不實，反控夏誹謗、誣告2罪，檢方起訴後，台北地方法院認為，夏是對可受公評之事評論，受言論自由保障，判他無罪。可上訴。

夏學理向台北檢署署告發，指臺師大校長吳正己去年5月4日發函校內各院所，要求全校須在「尚無員額」情況下對外徵才，由校長審查、挑選後才核給員額，認為函文違法，並稱已故前立委盧修一次女、音樂家盧佳君就是因此「被做掉」。

臺師大回應，指近來特定人士針對校內教師聘任制度提出批評均屬不實指控，事後臺師大及校長吳正己均提告夏學理妨害名譽，檢方偵結將夏起訴。

台北地院認為，夏的言論是對可受公評事項之合理評論，且難認有貶損臺師大及吳正己之名譽之犯意，他的部分評論雖使被批評者感到不快或難堪，然仍與客觀事實有一定關聯，非刻意虛構、無端詆毀，判決無罪。

夏學理黑箱招聘吳正己誹謗誣告台北地方法院