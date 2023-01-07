台大今(7)日舉行第13任校長交接典禮，新任校長陳文章在致詞時表示，台大面臨諸多挑戰，未來他定會堅持校園自主、學術自由及培育領導人才，也會戮力推動所規畫的願景及校務發展策略，以維護台大的學術地位。
陳文章表示，面臨快速變化的新科技及新時代，台大必須與時俱進，創造新的面貌，因此他提出的願景是「打造世界級學府 展現百年的榮耀」。
陳文章說，在此願景下，期許台大具備使命，包含下列4點，分別是：(1)堅持學術自由、追求真理，形塑令國際社會尊敬的精神；(2)在各專業領域培育具有創造力、領導力、執行力及利他精神的領袖人才；(3)激勵師生勇於面對挑戰，致力於解決人類永續重要議題，並引領世界發展方向；(4)積極協助國家發展，引領社會思潮，成為國家、社會發展的重要智庫。
陳文章提到，台大作為國內龍頭大學，亦應積極扮演領頭羊角色，秉持學術良知來導正社會風氣、主動提出高教改革策略和善盡其社會責任。
論及未來推動校務方向，陳文章指出，除了要堅持校園自主、學術自由及培育領導人才之外，也會戮力推動所規畫的願景及校務發展策略以維護台大的學術地位，包括建構智慧永續校園、領航國際的重點領域、強化國際競爭力及國際教育、激勵師生研究及精進學生自主學習、完成創校百年規畫與增強校友連結、和充實財務資源等。而這些校務發展策略，都必須仰賴全校師生跟我共同努力來推動，一起完成目標。
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