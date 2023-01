「2023 PARK JINYOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN TAIPEI: Secret meeting between you and me」福利圖。(HALO Company / 希林國際提供)

韓國男團「GOT7」成員朴珍榮將於2月28日首次個人來台舉辦見面會,現場除了新歌外,也會帶來精心準備的演出內容,期待能夠與台灣的鳥寶寶們度過幸福時光,受疫情影響,許久沒有和粉絲現場互動,朴珍榮此次還準備了歡送粉絲等福利,更提前錄製影片用中文祝大家「新年快樂」。

「2023 PARK JINYOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN TAIPEI: Secret meeting between you and me」將於2月28日下午2點和晚上7點在新莊宏匯廣場 Zepp New Taipei舉行,活動門票將於1月15日(日)下午6點在ibon售票網站及全台 7-11 ibon機台開賣,採實名制購票,活動票價為NT$ 5200元 / 4600 元 / 3600 元 ,更多詳情請洽希林國際官方粉專查詢。