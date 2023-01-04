「2023 PARK JINYOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN TAIPEI： Secret meeting between you and me」福利圖。（HALO Company ／ 希林國際提供）

韓國男團「GOT7」成員朴珍榮將於2月28日首次個人來台舉辦見面會，現場除了新歌外，也會帶來精心準備的演出內容，期待能夠與台灣的鳥寶寶們度過幸福時光，受疫情影響，許久沒有和粉絲現場互動，朴珍榮此次還準備了歡送粉絲等福利，更提前錄製影片用中文祝大家「新年快樂」。

「2023 PARK JINYOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN TAIPEI： Secret meeting between you and me」將於2月28日下午2點和晚上7點在新莊宏匯廣場 Zepp New Taipei舉行，活動門票將於1月15日（日）下午6點在ibon售票網站及全台 7-11 ibon機台開賣，採實名制購票，活動票價為NT$ 5200元 ／ 4600 元 ／ 3600 元 ，更多詳情請洽希林國際官方粉專查詢。