宜蘭1名39歲丁姓男子在礁溪鄉日租溫泉套房擁槍自重，宜警今（4日）上午6時許拂曉出擊，前往丁男租屋處攻堅，查獲3把手槍、25枚子彈、1批未成品子彈等違禁物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送；另在場人40歲陳姓男子是否有涉嫌毒品或其他相關案件，進一步釐清中。

宜警今（4日）上午6時許拂曉出擊，前往丁嫌租屋處攻堅。（宜警三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜警三星分局去年10月間獲報丁嫌等人擁槍自重後，即與礁溪分局組專案小組，長期蒐證後見時機成熟，今上午6時許持搜索票會同霹靂小組，在丁嫌租屋處強勢攻堅，查獲3把改造手槍、25枚子彈、1批未成品子彈及第一、 二級毒品等違禁物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送宜檢偵辦。

在丁嫌租屋處強勢攻堅，查獲3支改造手槍、25發子彈、1批未成品子彈及第一、 二級毒品等違禁物。（宜警三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

另，陳男是否有涉嫌毒品或其他相關案件，將進一步釐清偵辦。三星分局表示，持續執行「清源專案 2.0」中，針對可能潛藏犯罪的工廠、機房、日租套房等處所，過濾清查並造冊列管，同時追查槍枝來源，落實掃蕩非法槍械。