行政院兒權小組建議國防教育納入高中以下教材，包括幼兒園都得學辨別砲彈，引發爭議。教育部長潘文忠今(4)日回應，實施全民國防教育，確實得考量到學生不同身心發展階段，提醒兒少委員應以淺白、適合該年齡層的用詞與文字，讓學生得到相關資訊與了解。

教育部今日下午舉行部務會報，潘文忠在會前接受媒體聯訪時表示，目前防災安全教育有納入課綱，針對國小到高中不同學齡階段，也有相關課程與教材讓教學作為參考。

潘文忠指出，目前高中全民國防必修2學分，主要是對於全民動員、青年動員與校園防災應變等議題，國中、小則是採取融入式教學方式，教育部也編輯全民國防補充教材，供學校參考。

潘文忠提到，國防部也編輯全民國防手冊範本，當時也要求地方政府因地制宜來編制合適的版本，提供給當地民眾作為逃生避難路線與場所等資訊使用。教育部則是請各校，就所在縣市版本納入教學素材，讓學生知道在生活與學校住家周邊，相關防災逃難資訊與應變技能，以這樣的做法來推動落實全民國防教育在課程與教學。

潘文忠認為，在全民實施國防教育的作法上，確實得考量到學生不同身心發展階段，因此提醒兒少委員，能將全民國防資訊以淺白、適合該年齡層的用詞與文字，讓學生得到相關資訊。