政府去年超徵4500億稅收，還稅於民成最夯話題，行政院長蘇貞昌今(4日)終拍板宣布普發6000元，但國家財政與舉債問題也成為各界熱議焦點之一。媒體人「逆風的烏鴉」指出，蔡政府特別預算跨政府的金額特別高，2024年以後才要執行的特別預算金額高達4288億；如果再加上潛艦特別預算3000億，這個金額將高達7288億。光是2025年，蔡政府留下的特別預算債務，就高達2000億了，讓他直呼：「誰接手都可怕吧！」

逆風的烏鴉表示，雖然中央政府總預算高達二兆多，但其實長久以來，預算結構裡大概有8成是屬於經常門支出，屬於資本門的通常只有2成。也就是說，8成的支出是不管誰執政都必須得花的。在這種情況下，要說哪個政府執政會有什麼很大的不同，其實是天方夜譚。所以在國家經濟穩定成長的情況下，只要不亂來，國家財政基本上是不會有啥大起大落的。不計較政策問題，最大的影響應該就是天災和不可抗拒的問題了。

烏鴉提到，一旦有意外的情況發生，打破平衡，情況就可能完全不同。2008年的國際金融海嘯大概就是這樣的概念。有人說金融海嘯的紓困金額低於疫情，但金融海嘯造成的問題其實不是紓困支出增加，而是稅基的侵蝕。所以從2008年到2011年，債務餘額就增加了1兆。這就相當一個家庭收入大幅減少，可是還有人生重病必須要負擔許多醫藥費一樣。而這種情況，大概到了2014年才大概稍微平衡。

烏鴉指出，而這樣的逐漸趨於平衡，加上經濟景氣，造就了2014年到2019年國債只少量增加的情況。其實這才應該是一個政府的常態。但到了2020年以後，國家債務又明顯增加，那一年就增加了2600多億，原因無他就是疫情。這種突發性事件對財務的影響，其實對哪個政府都是差不多的。但除了這種突發性、無法抗拒的事件，另一個會影響政府債務的，就是政策問題。

烏鴉提到之前說過，蔡政府和前兩個政府最大的差別，就是特別預算「跨政府」的金額特別高。在把細部資料查出來後，比想像的還要驚人。總計2024年以後才要執行的特別預算，金額高達4288億；如果再加上今年應該會提出、2024年開始執行的潛艦特別預算3000億，這個金額將高達7288億。另外，2023年即將執行的特別預算，也有2003億，兩個加總，就是9291億。如果再加上已增加的3000多億預算，總共就是1.2兆了。

烏鴉強調，其中大多都是軍購預算，在國家財政良好的情況下，這些新增債務可能影響不大，但如果再發生天災呢？其實也不用國際金融海嘯這種等級的，新冷戰和俄烏戰爭造成的股市崩跌、能源上漲，四大基金和中油、台電1年就虧超過1兆了，這其實已經是潛藏債務了。只是很可能必須解決的，不是蔡政府而已。光是2025年，蔡政府留下的特別預算債務，就高達2000億了，誰接手都可怕吧，「我只能說蔡英文命蠻好的。」