有民眾陳情高雄有許多非高市府環保局核准擺放的舊衣回收箱，且有髒亂問題，對此，高市府環保局表示，將加強稽查，若查獲非環保局核准設置的舊衣回收箱將會依法移除，並將依廢清法開罰1200至6000元。

高市府環保局指出，目前高雄市核准55個社福機構可擺放舊衣回收箱，每間社福機構不得申請超過20個舊衣回收箱，原本高雄通過核准的數量大約676處，但許多社福機構陸續撤銷舊衣回收箱，目前高雄合法的舊衣回收箱只剩79個。

環保局表示，有發現高雄有許多非法設置的舊衣回收箱，大多是由社福機構撤銷回收箱後，又重新擺放於其他點位，雖然非法擺放舊衣回收箱的社福機構都有通過核准，但設置地點並未通過申請，所以視為非法設置行為。

由於非法的舊衣回收箱疏於主管機關管理，在社福機構人力不足的情況下，久久才會派員收取舊衣，導致舊衣回收箱滿溢後，民眾只能將舊衣擺放在回收箱旁，久而久之便成為髒亂點，

環保局表示，舊衣回收箱設置期間不得超過2年，期滿得重新申請，而民眾反映舊衣回收箱周邊成為髒亂點，各區清潔隊會派員加強巡查，遲未改善將撤銷設置許可，後續也會請各轄區清潔隊通盤巡查非法舊衣回收箱的數量，若查獲非核准設置的舊衣回收箱，會施鐵腕移除，並依廢棄物清理法對非法設置的社福機構開罰1200至6000元。