嘉義布袋一名女子小芳（化名）去年9月在住家睡覺時，因住家後門沒上鎖，遭一名男子闖入，她因下半身僅穿內褲，男子竟用手指伸入內褲內指侵得逞，小芳睡夢中感到下體疼痛驚醒，崩潰衝到屋外求救，事後身心靈受創，連在家都會感到驚恐不安，法官判男子3年2月徒刑，民事須賠56萬。

判決書指出，男子在前年9月21日晚上11點從小芳「未上鎖」的住處後門進入住家後，當時小芳在一樓房間睡覺，下半身僅著內褲，男子趁她熟睡時，將手指伸入她所穿內褲內侵入陰唇部位，乘機性交1次，造成右側陰唇內側輕微紅擦傷，小芳後來感到疼痛驚醒後跑出屋外求救，男子才趕緊從巷子逃逸。

男子遭嘉義法院依乘機性交罪判刑有期徒刑3年2月；小芳原本住於民風純樸且保守的嘉義縣布袋鎮，遭人闖進屋內性侵後，身心及自尊均遭嚴重侵害，至今仍對人際關係產生畏懼，無法正常外出生活，連平時在住家內也會感到惶恐不安，因此向男子提告求償100萬。

法官參酌事件發生的過程、小芳受傷害程度及兩方年齡、家庭狀況、經濟能力等一切情狀，認為男子應該賠償小芳精神慰撫金56萬元為適當。