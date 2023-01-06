中美晶（5483）今日公告營收，2022年十二月的合併營收達67.4億元，年增率12.7%。2022年全年的合併營收為818.7億元，與2021年相較，增加18.9%，全年營收創歷史新高！第四季的合併營收為212.1億元，年增率17.3%，單季營收歷史次高！中美矽晶全年太陽能業務營收突破百億大關，達102.5億元，年增34.5%，業績突出，邁向太陽能新紀元！

中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶圓（6488）今日亦公告營收，2022年十二月合併營收達60.5億元；2022年全年合併營收衝破700億大關，創下702.9億元佳績！與2021年相較，增加幅度達15%！2022年第四季的合併營收為183.9億元，年增16.7%，季營收已連續12季成長，更同步創下年度營收及單季營收的歷史新高！環球晶圓對母公司中美矽晶全年的營收挹注高達近九成。

環球晶表示，近來半導體產業受總體經濟及通膨等因素影響，使得消費性電子需求略為放緩。然半導體產品應用已深植於日常生活，幾乎所有科技皆奠基於矽晶圓，且未來發展將受多元因素推動，無線通訊、車用半導體、雲端、工業/物聯網等多項需求將為半導體產業提供長期動能。近期地緣政治風險日益加劇，帶動半導體產業供應鏈重組、更放大了全球布局之重要性，環球晶圓以遍布全球的17個營運據點建構暢通無阻的供應網絡，供給客戶全尺寸、全規格、全應用的高品質矽晶圓，用較低的碳足跡逐步達成綠色承諾，實現當地生產、就近供應的即時服務。

中美晶表示，對能源業者而言，2022年是充滿挑戰的一年，受到俄烏戰爭影響，天然氣價格飆漲，再加上極端氣候使今年冬季造成的缺電危機加劇，全球各地電價急速攀升，衝擊民生及經濟。為降低衝擊並響應全球綠化方針，各國進一步以法案或行動鼓勵再生能源發展，穩定能源供應，彭博能源財經（BloombergNEF）指出，2022年全球新增太陽能裝置量為268GW，預計2023年年裝置量將達到315GW。不僅美國以《抗通膨法案》提供稅賦優惠吸引再生能源業者增加投資，有望推升太陽能建置量增長超過40%（相較於法案實施前）、歐盟更於2022年底成立太陽能產業聯盟以擴大本地供應鏈，目標2025年累積太陽能裝置量超過320GW、2030年更達600 GW；台灣政府亦公布「淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫」並制定2030年國家自訂貢獻（NDC）使減碳目標擴大為24±1% （相較於2005年基準點），台灣再生能源的裝置容量在2030年增至45~46GW，其中做為主力的太陽光電將佔31GW。各國政府積極追求再生能源所帶來的安全性及環境效益，持續推行零碳排政策，促使再生能源迎來前所未有的成長。中美矽晶暨環球晶圓集團亦配合全球綠化的指標，設定集團內所有相關企業在2050年使用100%再生能源的方向，將逐步達成目標。