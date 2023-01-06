「兔」年來臨，台中市府於綠川興大段打造「愛麗絲兔之夢」裝置藝術，大受歡迎後，於福田水資源回收中心再添「花現福氣兔」。水利局6日表示，數隻兔子以不同造型現身土丘綠地上，可愛模樣融化大小朋友的心，歡迎民眾造訪尋「兔」，一起開心迎春。

台中市府水利局繼綠川興大段打造以兔子為主題的「愛麗絲兔之夢」裝置藝術吸引親子同樂，成為民眾打卡的熱門景點後，再於福田水資源回收中心推出「花現福氣兔」，以蹦跳上坡、蝶兔迎春、呆兔釣魚以及閃亮亮的春花福氣兔等模樣，現身土丘綠地上。

水利局長范世億表示，多元利用福田水資源回收中心的土丘與地面落差高度，除設置15公尺長的溜滑梯、攀岩設施及滑草道外，土丘外圍也打造出別具文青特色的水紋步道。另設置多樣兔子造型裝置藝術，春節期間土丘開放時間為上午8時至下午6時30分，歡迎民眾一起來尋覓萌兔，開心迎接癸卯兔年。

台中市府水利局於福田水資源回收中心打造「花現福氣兔」裝置藝術，是新春出遊的好去處。（台中市府水利局提供／陳淑娥台中傳真）

水利局表示，市府近年來善用水資源回收中心的空間，進行綠覆、設置戶外運動、遊具、休閒步道及人文裝置等設施，漸進改變民眾對汙水處理廠的刻板印象，同時突破以往封閉設計，採開放式親民設計，創造多元休閒環境。

水利局指出，水資源回收中心從鄰避變成鄰聚，成為各式年齡、族群都能享受的資源空間，歡迎市民攜家帶眷，親臨體會融合水環境的日常生活，一起見證蛻變。