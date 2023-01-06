工業電腦大廠樺漢（6414）公布2022年12月合併營收達143.1億元，月增14.6％、年增18.6％；第四季合併營收373.3億元，季增16.9％、年增23.8％；累計全年合併營收1,204.5億元，年增24.7％，不僅單月營收創巔峰，第四季、全年營收登歷史新高。

樺漢表示，集團運營方向與演進不斷隨著科技技術進程，持續結合更多合作戰略夥伴，戮力提升集團競爭力與營運表現，受惠於半導體產業、智慧金融、娛樂博弈等主要客戶擴大業務合作的範疇，帶動集團旗下三大事業體營運規模齊步揚升。

從主要三大事業體包括系統整合、工控設計、品牌通路的2022年全年營收來看，年增率分別為46.2％、28.0％、6.2％。其中，樺漢個體（包括樺漢台北、AIS-KY、樺漢匈牙利）2022年全年營收更達125.23億元、年增率高達1.48倍，不僅是推進集團整體全年營收破1,200億元、超越原先目標的重要關鍵，亦在集團優化營運結構下，有機會挹注獲利表現繳出更上一層樓。

值得一提的是，樺漢集團營收規模從掛牌2014年全年營收50.52億元放大23.85倍，達1,204.5億元的水準，年複合成長率（CAGR）達42.25％。

樺漢表示，從全球年度科技趨勢前哨戰「2023 美國消費電子展」（CES）中可見，科技趨勢再度劍指智慧工廠、工業元宇宙、永續科技等相關應用將成為未來各大產業變革的關鍵，將對集團帶來龐大的業務開拓空間。

樺漢看準各產業仍朝向數位經濟、資安通訊、綠色能源等趨勢邁進，憑藉近年來水平與垂直整合的成果，提供客戶「數位、資安、綠色」三大轉型所需的軟硬整合、雲網結合、智慧連動的產品與服務，進行標準化、模組化、平臺化與訂閱式服務等，並鎖定在智能工廠、智慧城市等相關應用領域。

此外，樺漢指出，將以ESaaS開放性混和雲解決方案積極搶攻XaaS（Everything as a Service）一切即服務市場規模高達1.1兆美元龐大商機。目前已有包括政府機關、智慧樓宇、電動車等產業企業與樺漢討論不同客製化服務的合作機會，有機會於今年起逐步開花結果。

樺漢對2023年營收有望再攀高峰深具信心，並戮力朝向集團設定2025年目標取得XaaS可獲得市場10％占有率，更隨著ESaaS的訂單需求持續攀高，優化營運結構的效益展開，挹注集團整體毛利率、獲利表現持續精進。