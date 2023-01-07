國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（前）7日在松江路和民生東路口拜票，結束後受訪。（趙雙傑攝）

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選倒數1天，民進黨候選人吳怡農提出台北市、新北市汐止區、基隆市行政區域合併政見，遭國民黨候選人王鴻薇批「委屈了」，應該去選總統。對此，吳怡農今（7）日表示，對手恐怕對立委角色不熟悉，且持續在最後一天噴口水。

吳怡農今早由民進黨立委蘇巧慧陪同在中山區車隊掃街，會前接受媒體聯訪表示，台北整體行政區域重劃有三個重點，首先，六都跟縣市間的差距愈來愈大，希望縮小；第二，亞洲其他鄰國首都人口都是800萬以上，而台北市不到250萬，整體發展動能不足，希望透過北北基核定提升大台北都競爭力。

吳怡農再說，第三，松山機場周圍3000多公頃的禁限管制區橫跨新北、台北、基隆。他期待2030年前，可以透過新北、台北、基隆的整體規劃，搭配松山機場遷移與行政區重劃，相信大台北市能成為更有競爭力城市。

不過，針對該政見，王鴻薇批，吳怡農委屈了，不該選立委，應該去選總統。對此吳怡農回酸，他所提的每個政見都是立委應該要有的想法與立場，對手會有這樣的批評，恐怕是對立委功能、角色不熟悉，也凸顯兩人的不同，一邊認真做事，一邊在最後一天持續噴口水。