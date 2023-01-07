新竹縣府教育處與農業處攜手努力，班班吃石斑計畫即將讓縣內學子吃到第3次美味石斑魚。繼去年10月、11月吃到兩次石班後，在縣府與與合約供貨廠商調度下，第3批石斑魚順利於本周到貨，從9日開始學生就能吃到第3次石斑魚。

去年農業委員會推動班班吃石斑計畫，新竹縣為全國率先下單採購的縣市，讓全縣122所國中小學生，準備在9日吃到第3次石斑魚。縣長楊文科表示，在教育局與農業處努力下，不只順利推動班班有石斑，還要搭配聰明營養午餐計畫，讓學生可以吃到最新鮮的有機蔬菜，以及加入堅果類、全穀類、深色蔬菜、深海魚類、海藻類等，有益於孩子腦部發育的食材，讓孩子吃得營養又美味。

新竹縣政府長年配合教育部與農委會，推動班班吃石斑、偏鄉學校午餐食材聯合採購與聯合菜單、學校午餐採用國產可溯源食材等各項午餐政策不遺餘力，尤其是藉著班班吃石斑計畫，加強校園食魚教育，並提升整體學校午餐食材品質。

教育局長楊郡慈說，由於竹縣配合中央各項午餐政策，執行績效良好，深獲肯定中央肯定，國教署與農糧署拍攝2支午餐政策成果宣導影片，作為其他縣市之借鏡參考，並讓全國家長更了解學校午餐執行現況。

為讓竹縣孩子吃得更健康，縣府推動國中小營養午餐採用在地有機蔬菜政策，並在於2019年爭取農糧署推動竹縣在地產銷履歷大豆進入學校營養午餐工作相關試辦計畫，在各校營養午餐中導入黑豆食材及黑豆漿。農業處長范萬釗說明，目前各項午餐政策穩定執行中，未來繼續以吃在地、有機、友善的營養午餐為目標，落實地產地消、減少食物里程，創造永續友善農作物生產環境。

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