五月天7日於桃園國際棒球場開唱，賣力演出。（相信音樂提供）

五月天7日在桃園國際棒球場舉辦第7場「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，邀來品冠擔任嘉賓對唱。品冠與五月天的冠佑有神似的兄弟臉，團員們熱愛大玩2人的雙胞哏，阿信介紹品冠上台前，先開玩笑說，冠佑是今晚的嘉賓，還請冠佑再度坐升降台到幕後重新上台，豈料一上台是品冠，引起陣陣熱情尖叫。

五月天與品冠一相見熱情擁抱，默契合唱〈不如我們今天見〉、〈乾杯〉，氣氛嗨翻，品冠直說，每年都會來看五月天演唱會，一雙兒女也在現場支持，「但他們不是來看我的」，阿信接著笑說，「是來看第二個爸爸乾爹（冠佑）」，品冠還自虧以前帶著小孩去錄音室，看到五月天海報，兒子真以為他加入五月天。

品冠也特別跟冠佑站在一起幽默向兒女喊話，「現場看就有差別了」，阿信笑回：「我們每幾年要一起演出，證明他們真的是2個人。」品冠無奈說，曾有粉絲有疑問五月天每次有演唱會，品冠剛好都沒活動，十分巧合，品冠打趣說：「因為我都要在後台準備。」

五月天與品冠相識20多年，品冠提到周杰倫、林俊傑、蔡依林等天王天後都想加入五月天，不過品冠自認是順序第一，因為他與冠佑撞臉，2人相似有血緣關係，並自豪說，他與五月天每位團員都可以有合作，舉例說，他與冠佑能組成「冠冠佑佑」，「我們可以像『左左右右』搶攻兒童市場」，品冠、石頭可以搶佔食品界「『冠』頭食品」。

品冠跟怪獸合作成服飾業「衣冠禽獸」，最後幽默喊瑪莎的膚色像是來自東南亞，來自馬來西亞的品冠：「瑪莎跟我是老鄉。」五月天團員隨後再虧原來瑪莎跟大馬很有淵源，似乎暗指瑪莎與前女友梁靜茹的往日情。

阿信憶起五月天未出道時，當年只是個破學生樂團，赴大馬錄製〈志明與春嬌〉，品冠在當地大方招待五月天吃美食、去Pub聽歌，阿信感性說，「20幾年來，我們都長大很多，有家庭、事業越來越少見面，一說改天見就是5、10年，甚至一輩子看不到，改天見就不如今天見。」