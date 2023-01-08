新年新氣象！連鎖咖啡品牌FLASH COFFEE在本月推出多重咖啡優惠，10日至29日，11件熱賣飲品第二杯 0元，緊接著開工後再獻上全飲品買一送一，整個一月想跟同事或家人朋友團聚喝飲品都能省荷包。

FLASH COFFEE為迎接農曆春節打頭陣，10日至29日 FLASH黑咖啡、經典拿鐵、燕麥奶拿鐵、濃「慾」花生拿鐵、太妃夏威夷果拿鐵、太妃肉桂拿鐵、紫薯芋香拿鐵、紫薯芋香燕麥奶拿鐵、薑薑好美式、薑薑好拿鐵、醇情泰泰奶茶，共11件人氣品項第二杯0元。過完農曆新年後，開工第一週也推期間限定的全飲品買一送一幫助收心。

為響應國外流行的 Veganuary 一月蔬食月活動，FLASH COFFEE和人氣燕麥奶品牌OATSIDE 共同舉辦的 ＃DareToGoVegan 活動，即日起至31日止「OATSIDE 燕麥奶免費升級」，只要購買可換購燕麥奶品項，皆可免費升級。