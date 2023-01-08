南華大學今天靠著大一左投吳家凱以107球、9局完投勝，以4比1擊敗美和科大，率先挺進111學年度大專棒球聯賽公開男一級4強，事實上他轉先發不過才投3場，總教練蔡仲南還親授招牌指叉球，但吳家凱說：「還投得不是很好，大概才40％而已。」

吳家凱與美和先發投手李家明都繳出9局完投，不過吳家凱在7局獲得火力支援，打破平手僵局，李家明則悲情吞下完投敗。蔡仲南說：「對方投手有速度、有控球，短打行不通，也發現他6局起急著搶好球跟一些弱點，就用一些打跑戰術破壞節奏。」

原本吳家凱定位在牛棚，但因為張維京受傷，先發出現空缺才把他拉來先發；吳家凱也說，自己從預賽第二階段才開始當先發投手，至今也才不過投過3場先發，「從來沒有完投過，也很意外，這不在自己預設目標內。」

不過蔡仲南也點出吳家凱需要精進的地方，「他要當先發，決勝球還要再努力，他變化球種不多，所以最近有在教他指叉球，但他今天比賽大約只投4、5球，控制力還不是很好。」除了增練新球種外，蔡仲南也提到還需要加強體力、下盤，「這些都是他未來的課題，才能成為大投手。」

還是先發投手菜鳥的吳家凱自知還有很多課題需要面對，相較於前次先發面對台東大學時節奏拉太快，今天刻意做出調整，加上教練、捕手幫忙，才能有生涯首次的完投。

對於教練親授招牌指叉球，吳家凱興奮的說：「當然知道他是指叉球王子，聽到他說要教我，我當然覺得好，因為他就是靠這一顆球打天下，想從他身上勁量挖寶。」他表示，高中時也有嘗試投指叉球，但沒有投得很好，現在的握法也跟過去不太相同，目前也大概學到蔡仲南的40％而已。