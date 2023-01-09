副總統賴清德參選民進黨主席，8日到嘉義市舉辦「向黨員報告」政見發表會，黨員炮聲隆隆，批中央應對輿情差、市長參選人應找深蹲地方扎根的人、地方不團結、要求民進黨堅持排黑及落實黨紀，賴清德說，對黑金「深惡痛絕」，請檢調「嚴加查辦」。對此，前立委郭正亮8日就表示，「賴清德比較麻煩的是以後跟行政部門怎麼互動」，引發討論。

郭正亮8日在網路節目《新聞大白話》中表示，賴清德選上黨主席之後就是要做出霹靂作為，郭正亮強調，「林智堅新竹棒球場的事情不一定會傷到賴清德，只要賴清德處理的夠果決；同時台南的事情也要看賴清德怎麼處理，如果是黨主席的話可以開除他們黨籍，還是可以做一些事」。

郭正亮認為，「我覺得賴清德主要問題不是這一類，因為這些好處理，黨主席有這些權力可以處理，他比較麻煩的是以後跟行政部門怎麼互動，這個比較麻煩，因為很可能會有一些行政部門、部會首長，對於有些事情想要袒護，那賴清德就一定會被轟」，郭正亮最後更說，「這種是賴清德比較麻煩的地方，因為他指揮不到，問題在這裡」。