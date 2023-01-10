嘉義一名已婚男子被老婆抓到外遇，還與小三互傳鹹濕簡訊，內容提及「哥哥，我要強姦你」等語，讓老婆氣得控告小三求償精神撫慰金。嘉義地院審結，認為小三侵權屬實，酌情後判須賠償15萬元為適當。可上訴。

判決書指出，正宮主張，與柯姓男子於2012年間結婚，婚後育有2子女，先前無意間查看柯男手機時，目睹柯男與林姓女子互傳極為親密、曖昧的對話與相片，並存有約會的紀錄，甚至林女還禁止柯男與她有任何親密肢體接觸，認為自己的婚姻生活美滿遭到侵害，依法向林女求償50萬元撫慰金。

對此，林女辯稱，她偶然間認識柯姓男子，聊天許久產生情愫後，柯男才坦承自己已婚，她不否認知道柯男有配偶，至於與柯男的訊息提及，「哥哥 我要強姦你」等煽情貼文也僅只於此，並沒有相約到對方住處進行性行為。

嘉義地院審理時，法官勘驗照片、柯男及林女的對話紀錄等證據，認定林女的確與柯男互傳曖昧對話及照片，已達到配壞柯男家庭的程度，但難憑藉此照片認定2人有發生性行為，酌情後判林女須賠償15萬元為適當。可上訴。