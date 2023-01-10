許多人因為太過在意別人的看法，活得小心翼翼，卻忽略自己想要的，或是真正適合自己的，日子過得格外辛苦，不過運勢網站「摘星工廠」點名3星座對自己最坦率，做任何決定時不會因為別人的三言兩語就打退堂鼓，而是忠於自我，活出自己理想的樣子。

▍金牛座

金牛座很看重那些能掌握在自己手上的東西和成果，這種付出就能得到的回報，讓他們覺得格外踏實和獲得心靈上的滿足。金牛座做人實在，心思沒那麼複雜，也不喜歡複雜或是變動，偏向簡單、自己喜歡就好的生活態度。

▍天蠍座

天蠍座雖然總是一副做事精明、待人八面玲瓏的樣子，但其實他們非常忠於自我，對於自己的感受相當誠實，會選擇比較安逸舒服的方式過日子，面對外界的風風雨雨或是變化，盡可能不看不聽不接觸，只習慣和熟悉的人來往，減少不必要的干擾，並且隨心所欲的生活。

▍牡羊座

牡羊座是一個很有想法的人，做任何事情會有一套準則，不會因為別人的意見而左右自己的計畫，而是會堅定地朝著目標前進。牡羊座為人真誠，不僅心思單純，生活態度也不複雜，追求快樂的方式更簡單，那就是自己的人生自己說了算，實實在在地為了自己而活。