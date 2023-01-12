為鼓勵農會創新研發農產加工品，使農漁產品精品化，增加農民收益，桃園市政府鼓勵各級農會開發在地特色農產品，受到市場熱烈歡迎。

桃園市農會新纖美日禮盒

桃園市農會開發「新纖美日禮盒」，有蔬釋人生（野菜青汁）、即薑更好（紅茶薑汁）、不費粥章（清恬白粥）共3種產品，其中特別推薦野菜青汁，其原料是由有機菠菜、有機羽衣甘藍、有機小松菜、有機小白菜、有機青江菜及有機青油菜組成，讓您吃了健康美麗。

哪裡買──

桃園市農會供銷部參觀選購

◎地址：桃園市蘆竹區龍安街二段968號

◎電話：03-3791881

桃園區農會有機小松系列

桃園區農會為推廣「在地好米」及「有機小松菜」，特別推出手工精緻「小松粉」、「小松米蛋捲」、「小松麵」，有機小松菜富含鐵質、鈣質、葉酸等營養成分，鐵質是菠菜的1.4倍，鈣質是菠菜的3.5倍，且鈣質比牛奶多2倍，堪稱是天然得營養補充品，特別推薦「小松米蛋捲」每罐300元（370克），好吃健康看得見。

哪裡買——

桃園區農會供銷部參觀選購

◎地址：桃園市桃園區新生路165號

◎電話：03-3364022。

楊梅區農會仙草系列

楊梅區農會的特色產品有「仙草烏骨雞湯」和「楊梅仙草冰淇淋」。「楊梅仙草冰淇淋」一共有2種口味，一種是原味的楊梅仙草冰淇淋」具有獨特的仙草香氣，入口即化，冰涼消暑，另一種「楊梅仙草黑糖麻糬冰淇淋」除了有獨特的仙草香氣，又多了點黑糖甜味和QQ的口感。每杯45元，每箱12入500元。冬季則適合吃「仙草烏骨雞湯」，加熱即可食用，超級方便，每盒680元。

哪裡買——

楊梅市農會農特產品直銷中心

◎地址：桃園市楊梅區大模街9號

◎電話：03-4786135

觀音區農會米花脆等

觀音區農會推出「米花脆」、「黃金地瓜酥」、「台灣納豆」，「米花脆」有黑豆、黑米、椒鹽、巧克力多種口味，「黃金地瓜酥」嚴選觀音在地小農地瓜，經過層層考驗，在雜糧集團產區系統化管理下，有效減少用藥及肥料，對環境友善，是節能低碳、抗旱、省水的黃金糧食，此外，向消費者特別推薦「台灣納豆」，進口日本納豆貴鬆鬆，試試在地大豆製成，還是台灣的尚好。

觀音區農會農產品「米花脆」。(圖／桃園市政府農業局)

哪裡買——

上網選購或洽觀音區農會供銷部

◎地址：桃園市觀音區中山路二段833號

◎電話：03-4981221。

大園區農會甘藷家族

大園區農會推出「甘藷家族」包括超級好吃的「冰心藷」、「甜心薯條」、「黃金地瓜包」、「黃金碰芋球」、「藷三寶湯圓」，使用在地大園地瓜，適合各種料理，健康又好吃！「冰心藷」、「黃金地瓜包」、「黃金碰芋球」是不少人的心頭好，沒想到地瓜有這麼多吃法。

哪裡買——

大園區農會供銷部

◎地址：桃園市大園區中正東路103號

◎電話：03-3863173。

大溪區農會豆腐乳禮盒

大溪區農會則推出「豆腐乳禮盒」，內容物有豆腐乳、椒麻豆腐乳和韭菜麵等，透過家政班製作的特色豆腐乳，並配合使用大溪特色農產品青頭韭菜製作的韭菜麵，是充分結合大溪農特產品之特色禮盒。

哪裡買——

大溪區農會供銷部

◎地址：桃園市大溪區民生路1號

◎電話：03-3871122、03-3882402

觀音區農會農產品「台灣納豆」。(‧圖／桃園市政府農業局)

（桃園市政府農業局廣告）