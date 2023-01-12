宜蘭一間碳烤攤在網路上引起話題，一名網友拍下照片分享，這是他見過目前最壯觀的炭烤攤，備料滿到快看不見人，有網友還形容像赤壁之戰一役中的「草船借箭」，滿滿的竹籤快密集恐懼症發作。

原PO昨天（11日）在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，地點是宜蘭東門夜市的一間碳烤攤，只見小小的攤車放滿碳烤食材，疊了一層又一層，高到快把後面的店員淹沒，直呼是目前看過最壯觀的烤肉攤，且一串價格僅15到20元，有蔥肉、肉串、米腸、甜不辣、雞翅等，非常便宜。

奇景引來網友關注，已累積1.9萬人按讚，紛紛驚呼：「生意應該很好」、「老闆可以幫我拿最下面那支嗎 謝謝」、「蔥肉卷才20太便宜了吧」、「這後方支援要是沒兩把刷子，老闆會做到中風」、「生意很好才敢這樣疊」、「有密集恐懼症，好恐怖」。

還有人形容碳烤攤老闆像是上演赤壁之戰的草船借箭，「謝謝曹丞相賜箭」、「草船借箭燒烤攤」。不過也有人懷疑，疊這麼多賣得完嗎？有內行人回答「這間生意很好，我每次晚點去買都剩下一點點 ，沒有山」、「因為很快就賣完要一直補貨」、「去買就知道要等很久，一開始要逛之前先買，等逛好了再來拿剛剛好。」