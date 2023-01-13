福爾摩沙台新夢想家新上任的總教練賴柏霖，13日迎來執教生涯首秀，儘管夢想家克服上半場一度落後17分劣勢，下半場一度反超，幸好地主新竹街口攻城獅仍靠班尼特、李家瑞關鍵時刻各一記三分球，最後以87比80送給賴柏霖執教首敗，也讓夢想家吞下4連敗，班尼特貢獻25分、15籃板及3抄截。

賴柏霖上任之後，隨即「解凍」本季僅靠罰球得分的周柏臣，他也一開賽就投進外線，可惜接下來阿提諾、班尼特兩名攻城獅洋將徹底主宰禁區，搭配朱雲豪的外線，攻城獅轉眼擴大領先到17分，幸好夢想家射手盧冠量的三分火力終於甦醒。

靠著盧冠良兩顆三分球，以及波因特犀利切入，夢想家一度縮小差距到9分，打完上半場，攻城獅49比37領先；靠著林俊吉第3節獨拿10分，以及波因特火力，夢想家追到只差2分，但班尼特投進第3節壓哨三分球，助隊續以65比60領先。

打到最後8分多鐘，夢想家終於靠著吉爾貝克三分打追平，甚至靠著林俊吉罰球超前，幸好攻城獅最後關頭靠著班尼特、李家瑞各1記三分球，反以83比78領先，儘管波因特兩罰俱中，李家瑞卻在最後32秒拋進兩分球，班尼特接著兩罰俱中帶走勝利。