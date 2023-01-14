中油將正式啟動「七接」，興建洲際液化天然氣接收站，今舉辦環評前說明會，會前，高雄市議員陳麗娜及大林蒲居民搶先在外發言，眾人認為高雄天然氣儲量充足，根本沒必要增設接受站。許多居民也認為遷村尚未完成，竟然還想增設七接，表達憤慨與反對，現場高掛出「拒絕七階 七階滾蛋」、「炸彈公司危害地方滾出去」表達抗議與不滿。

中油公司於14日在鳳林國中舉辦「洲際液化天然氣接收站環境影響說明書公開會議」，由，天然氣事業部執行長李熙文主持說明。會前，高雄市議員陳麗與地方團體表達反對訴求，並高掛起「拒絕七階 七階滾蛋」、「炸彈公司危害地方滾出去」、「不定時炸彈七接陷沿海六里於絕境」布條。

居民掛布條抗議。（洪靖宜攝）

首先，高市議員陳麗娜認為「沒有新建接收站的必要性」，她說高雄天然瓦斯接收站是夠用的，已有永安接收站，高雄有南電北送，難道現在也要天然瓦斯也要「南氣北送嗎？」，大林蒲汙染嚴重，工廠不斷也新建，居民天天在水深火熱中。

加上中油日前爆炸原因仍未明確出爐，她質疑：「工安都管不好，這不是危害居民安全嗎？我們對中油完沒有信心」，大林蒲遷村自救會會長黃琨育也認為，最毒最危險設施都在大林蒲，中油人員怠惰，工安劣跡斑斑；另外，他們認為七接砸下900億，但遷村經費卻只肯拿出689億來辦理，問「大林蒲人的生命財產就這麼廉價嗎？」，因此強力拒絕七階到大林蒲。

會中居民紛紛發表意見。（洪靖宜攝）

會中，沿海六里認同遷村協會總幹事楊清連無奈地說，大林蒲百姓已經被工廠包圍近60年，只希望趕緊遷村，不少居民也鼓掌附和；也有居民同樣表達，不要只會開說明會，開完就結束，趕緊遷村，大家都累了，不少居民也紛紛憤慨表達意見。

天然氣事業部執行長李熙文會後表示，今天是來傾聽了解民意，居民的寶貴意見都會逐一回覆，至於媒體追問居民關心的汙染和管線問題，他僅回：「謝謝指教」，隨即離去。

現場一度發生口角衝突，警方擋在中間。（洪靖宜攝）

說明會接近尾聲，沿海六里里長因被指在中油氣爆案後被摸頭，感到相當不滿，隨後幾名非在地的民團人士又喊聲要「罷免」里長，在場里長不甘受辱，從場內追罵到場外，警方見狀趕緊將雙方架開，其餘員警築起人牆擋在中間，場面一度緊張，所幸最後並無肢體衝突。