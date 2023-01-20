繼九合一大選後，行政院長蘇貞昌19日再度提出請辭，總統府回應農曆年期間啟動內閣調整作業，新內閣團隊將於年後最短時間迅速就定位。對此，前立委郭正亮19日就表示，「現在陳建仁沒有點頭接行政院長，而顧立雄那個位置不容易找到替代人選，現在小蘇就是蘇嘉全，但因為蘇嘉全比較低調，所以沒有被傳言到」。

郭正亮19日在網路節目《國民大會》中表示，對於行政院長的接任，「陳建仁沒有點頭，而顧立雄那個位置，國安會秘書長真的不容易找到替代人選，運作都上軌道了，小蘇就是蘇嘉全，本來大家都在說這三個人，但因為蘇嘉全比較低調，沒有被傳到，所以變成大家都認為是陳建仁或顧立雄」。

郭正亮更強調，「事實上，應該蘇嘉全的關係大家早就知道了，他以前是立法院院長，而國安會秘書長比行政院長還難找人，所以就更離不開了」，郭正亮日前也曾指出，蔡英文要陳建仁接閣揆，但大仁哥（陳建仁）也不想上去當箭靶，因此，小英現在還在接觸第三人，聽說現在在接觸蘇嘉全。