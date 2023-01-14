今天在下午彩排現場，藝術顧問李永豐正在指導排戲，邀請小粉絲上台，試著操偶布袋戲，劇中的哪吒戲偶在小粉絲手中，也像是有了生命，活了起來。（李欣恬攝）

長年舉辦戶外演出，紙風車志工今天從全台各地來台，協助排椅子和現場工作。（李欣恬攝）

排戲現場，李永豐相當投入地指導演員動作，卸下紙風車執行長一職，他回歸表演專業，從事他所擅長的事情，十分樂在其中。（李欣恬攝）

紙風車劇團重返兩廳院藝文廣場舉行戶外公演，不少觀眾早早就來卡位。（李欣恬攝）

紙風車劇團重返兩廳院藝文廣場，一連兩天演出精緻大戲《哪吒鬧龍宮》，今晚也將演出第二場，有小小粉絲早早就來卡位，在彩排現場試演布袋戲，臉上的笑容，說明了他對表演藝術喜愛。

這位小粉絲的爸爸洪先生表示，他們平常在台北，可說是紙風車的鐵粉，也曾跑到高雄看戲。今天在下午彩排現場，藝術顧問李永豐正在指導排戲，邀請小粉絲上台，試著操偶布袋戲，劇中的哪吒戲偶在小粉絲手中，也像是有了生命，活了起來。

排戲現場，李永豐相當投入地指導演員動作，卸下紙風車執行長一職，回歸表演專業，從事他所擅長的事情，十分樂在其中，同時也有餘裕感受生活。在後台吃便當時，他表示，以前因為忙碌，常常吃冷便當，「很久沒吃到熱的便當了，覺得很好吃。」

紙風車劇團重返兩廳院藝文廣場演出，別具意義，是團隊在經過疫情和倉庫火災之後，重新整隊再出發的活動，別具意義。唐美雲歌仔戲團團長唐美雲，也帶了20位大小朋友前來參與，她表示：「紙風車重返廣場很重要，身為兄妹團，一定要支持。」

紙風車劇團2022年因疫情被取消近60場演出，疫情解封後，除了紙風車基金會「368鄉鎮市區兒童藝術工程」、「反毒戲劇工程」等公益項目外，並積極與各縣市政府、企業、公益單位合作，參與各地藝術節、活動推廣演出，年度總計演出217場，累積近44萬位觀眾熱情參與。

2022年3月，紙風車30周年的年度製作《哪吒鬧龍宮》於台灣戲曲中心首演，兩周內票房全滿並加演，演出將傳統布袋戲結合現代戲劇及電腦動畫科技的創意獲得廣大的好評與迴響。

昨晚演出現場，廣場也聚集了千名觀眾，今天預估也會湧入觀眾。《哪吒鬧龍宮》今晚7點，在台北兩廳院藝文戶外廣場登場，免費觀賞。