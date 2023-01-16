漫遊冬山 悠閒穿梭美境

宜蘭縣冬山鄉是農業和觀光齊頭並進的鄉鎮，鄉內有各具特色的中山、大進、珍珠、冬山河、梅花湖、羅東溪6大休閒農業區，加上「溪南綠色轉運量點計畫」，讓冬山車站、老街與鄉政中心，呈現煥然一新的景致。

另，冬山鄉公所在地方創生的推動上不遺餘力，集結新創店家與青年進駐，像是「冬山良食農創園區」展售各式農特產品、滿足休閒育樂的「斑比山丘」、隱身在冬山鄉代表會裡的烘焙坊「逸鄉村」、推廣冬山茶的「正福茶園」及「小華村純米手做粿店」等青創業者，帶動周邊經濟效益、活絡商圈。

鐵道迷和網美必訪聖地

冬山火車站整體以「冬瓜山」為造型，旁邊五彩繽紛「彩虹屋」、月台下的「碗公溜滑梯」，及最令人期待的是6、7月還能一睹「台版羊角村」的冬山波波草，毛茸茸的像極抹茶小丸子，令人療癒；加上近年宜蘭最夯的中秋裝置藝術「月亮什麼冬冬」，讓冬山儼然成為鐵道迷與網美必踩點的聖地。

冬山鄉聞名的三奇美徑，彩繪稻田總吸引著無數旅人駐足。(圖／冬山鄉公所提供)

而冬山聞名的三奇美徑，彩繪稻田總吸引著無數旅人駐足；「三奇美徑系列活動」不妨從安排一趟自行車輕旅行開始，悠閒地踏著自行車，漫遊田野間、美景盡收眼底。接著由稻浪音樂會揭開活動序幕，乘著南風而起的「熱氣球嘉年華」與「風箏節」，在三奇稻間美徑接力上場。

舊河港燈節展現風水光波

2023年的冬山舊河港燈節以「波光律動，漫遊冬山」為主軸，冬山鄉公所結合了自然環境中的「風」、「水」、「光」與「波」，形成一連串動態式的燈光裝置，引進田野的稻浪印象、冬山河的水波、以及山草林間的光影，希望透過燈的設計與周圍環境的相融，讓遊客能暢遊、穿梭於光影流動、波光律動中。

為期37天的舊河港燈節，自2022年12月31日開始至2023年2月5日，亮燈時間為每日17：00至23：00。想要自在悠遊且物超所值的暢遊冬山鄉，可經由「幸福冬山」的粉專網頁得到第一手報名訊息。

乘著南風而起的「熱氣球嘉年華」與「風箏節」，在三奇稻間美徑接力上場。(圖／冬山鄉公所提供)

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