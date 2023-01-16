庹宗康。（好看娛樂提供）

姚元浩。（好看娛樂提供）

炎亞綸。（好看娛樂提供）

鬼鬼。（好看娛樂提供）

莎莎。（好看娛樂提供）

莎莎（左起）、炎亞綸、庹宗康、鬼鬼、姚元浩分別示範各項才能。（好看娛樂提供）

庹宗康、炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）、姚元浩和莎莎今（16日）出席《嗨！營業中》殺青記者會，談到節目的下一季計畫，庹宗康搞笑的說：「明天開始錄我也可以，因為我沒節目，當然期待下一季」，他也透露雖然目前手上沒有節目，但還是有代言、業配等工作在進行。被問到要參加《全明星運動會》嗎？他則秒拒絕，「他們說頭圍太大不能去」。

今日記者會上搶先曝光《嗨！營業中》最後一集片段，庹宗康罕見地在鏡頭前落淚，甚至一度哭到不能自己，他害羞表示「因為我們之前都在壓抑，最後幾天錄影都刻意不去提最後一集，盡量不要把太多的情緒帶給大家，大家經過這麼長時間在一起，真的很像失去生命重心」，炎亞綸表示能成為庹宗康的重心很驕傲，姚元浩則心疼地說：「康哥平常很嚴肅，他哭就看起來更慘」。

庹宗康透露疫情之後，要帶2個兒子回老婆娘家關島唸書，「生命走到這個地步，加上小孩成長一天比一天快，陪伴成長比工作更為重要」，一旁的姚元浩爆料：「之前庹宗康都在工作，回家後兒子都叫他康哥，最近才叫爸爸」。

本季的甜點擔當莎莎，也趁機爆料對庹宗康有恐怖回憶，「最害怕就是，有次被康哥瞪，那個眼神沒有在開玩笑的，真的讓我超害怕」，不過她也感性的說，經過這麼多個月的相處，大家就像跟家人一樣毫無保留。

上季總落淚的鬼鬼，在這一季擔任店長的重責，她坦言很多時候都逼自己強忍情緒，「這次不想讓大家以哭當標題，就想說我要忍住，這季有控制眼淚，當店長不能一直哭」，炎亞綸也說，這季因為內容豐富，沒有時間去感受太多情緒。