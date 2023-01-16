農曆春節即將來臨，台南市政府衛生局日前針對食品製造商家、販售場所、餐飲場所進行春節應景食品抽驗時，共檢驗100件食品，有6件品質檢驗不符規定，均已立即要求下架，並依規定移送查處。

衛生局指出，農曆年前派員於傳統市場、超市、賣場、宴席餐廳、網購食品製造業等場域，抽驗生鮮蔬果、年菜、生鮮禽畜水產品、竹笙、醃漬蔬菜、堅果類、米溼製品（甜年糕、蘿蔔糕、發糕、粿等）、糖漬鹽漬果實（蜜餞等）、豆製品、食用菇類等食品共計100件，檢驗項目包括農藥殘留、衛生指標菌、動物用藥、順丁烯二酸、防腐劑、殺菌劑、漂白劑、著色劑、重金屬等，結果有94件符合規定。

至於不合格的食品中，有3件巴西蘑菇檢出重金屬（鎘）超出食品中限量規定，1件菜豆、1件茄子及1件巴西蘑菇檢出農藥殘留超出限量規定，不符規定的產品已立即下架，並依規定移送衛生局查處。

衛生局表示，重金屬不符食品中汙染物質及毒素衛生標準者，係違反食品安全衛生管理法，依法應予沒入銷毀並限期改正；屆期不改正者，可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

至於殘留農藥含量不符農藥殘留容許量標準者，也是違反食品安全衛生管理法，依法可處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則可處分販售業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。