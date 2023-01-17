蔡衍明愛心基金會今（17日）與宜蘭縣頭城鎮代表會主席楊碧村（右1）、代表紀蒼華（左2）送愛到頭城邊緣戶林健煌（右2）家中。（吳佩蓉攝）

蔡衍明愛心基金會今（17日）與宜蘭縣頭城鎮代表會主席楊碧村（右1）、代表紀蒼華（左2）送愛到頭城邊緣戶林秋香（右2）家中。（吳佩蓉攝）

81歲的李黃梅（中）身體每況愈下，今看到大夥兒關心、幫助她，數度紅了眼眶說，「謝謝你們」。（吳佩蓉攝）

農曆春節前夕，蔡衍明愛心基金會今（17日）與宜蘭縣頭城鎮代表會主席楊碧村、代表紀蒼華送愛到頭城地區50戶邊緣戶，每戶贈送5000元旺福包、金澎湃點心包及民生物資，希望弱勢族群能過好年；受助的邊緣戶數度哽咽的說，真的很謝謝基金會跟主席、代表，不然都不知道過年怎麼圍爐了。

從宜蘭發跡的旺旺集團總裁蔡衍明，盼為縣內邊緣戶紓困，自2009年來送愛至宜蘭沒有間斷過；基金會準備50份5000元旺福包跟金澎湃點心包，發放給邊緣戶、弱勢家庭，均由代表會主席楊碧村及代表們，一同蒐集資料、訪查村莊，替需要救助的家庭申請，今共拜訪3戶弱勢家庭。

其中，60歲的林秋香獨自撫養患有腦膜炎、領有身心障礙手冊的兒子，現安置三星懷哲復康之家，每個月需負擔5000元不等的醫藥費；雖林租屋在親友家，年租金僅付9000元，但破舊漏水的平房，地震時難免令人擔心；且林患有骨刺，無法提重物，只靠撿資源回收維生，今收到紅包時開心說，「可以接兒子回來過年了」。

81歲的李黃梅，從基金會課長周哲仁手中拿到紅包時，感動落淚到說不出話來，因先生正值壯年就中風，為治療先生跟養育3個兒子，房子抵押、繳不出貸款遭拍賣，所幸買方允諾李可住到百年後；僅有60歲的大兒子在台北打零工，李的身體每況愈下，今看到大夥兒關心、幫助她，數度紅了眼眶說，「謝謝你們」。

另，75歲未娶妻的林健煌，獨自住在祖先留下的162年、感覺隨時要倒坍的房子，只靠漁民生活津貼8000餘元維生，偶爾撿拾資源回收補貼；看到基金會贈送的大紅包，開心的握在手上，遲遲不放入隨身腰包裡。

楊碧村表示，感謝基金會讓代表會當一個橋梁、長期的關心頭城，看到邊緣戶住在老舊、幾乎要倒坍的房子裡，極為不捨；今發5000元大紅包給弱勢家庭，對他們而言就像數萬元一樣，非常受用，因平常身上可能僅有幾百元；地方上的弱勢族群特別在過年過節時受到幫助，千言萬語道不盡、感恩點滴在心裡。