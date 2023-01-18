百年經典老牌、家戶必備的藥品「正露丸」，是不少人對付消化不良及腹瀉的「腸胃仙丹」。不過，有專家指出，正露丸的主要成分「木餾油」其實是瀉藥，大大顛覆了民眾對於「止瀉」功效的認知。

擁有40年的醫學研究經驗，加州大學舊金山分校（UCSF）醫學院退休教授林慶順，近日在其經營的網站「科學的養生保健」，分享正露丸的成分及療效，他透露從成分標示中可得知，正露丸的最重要成分是木餾油，而台灣網站也特別說明，「日本藥典木餾油為天然成分，在不停止腸道運動的同時調整腸內水分的平衡，從而發揮其功效。」

林慶順引用美國CDC聲明指出，櫸木餾油中的主要化學物質是苯酚、甲酚和癒創木酚，常被當成消毒劑、瀉藥和止咳藥使用。

根據大幸藥品的官網介紹，腸道運動與功能異常或腸炎，都會造成腸道無法順利調節水分，因此才引起腹瀉，而以木餾油為主要成分的正露丸、正露丸糖衣A，不單只是抑制大小腸的運動來減緩症狀，而是透過恢復腸道功能改善腹瀉問題，因此正露丸「不會讓腸道的正常蠕動停止」，所以腸內的細菌、病毒、毒素也會被排出腸道外。