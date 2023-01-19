文華東方酒店集團推出精彩的住宿計劃，結合於米蘭型格時尚的住宿體驗及在迷人的琉森湖的悠閒時光。「Driving Through the Alps」禮遇由即日起至2023年3月31日適用，當中包括精緻的餐飲體驗、放鬆身心的水療體驗及多項額外禮遇，讓賓客在米蘭及琉森湖盡享最卓越的住宿體驗。

米蘭文華東方酒店Mandarin Garden 。 圖：文華東方酒店集團／提供

義大利的時尚及設計之都米蘭是活力充沛的國際大城市，是高級時裝店及設計師展銷室的集中地。米蘭文華東方酒店由四座高雅的18世紀建築組成，位於巿內時尚、商業及文化區交匯的地段，鄰近城市的主要景點和世界著名的藝術畫廊、博物館和斯卡拉大劇院。酒店提供獨特的餐飲選擇，包括米其林星級美食及世界頂級雞尾酒，酒店亦擁有設備先進的水療中心。

由於鄰近美麗的瑞士，米蘭是前往風景如畫及迷人的琉森的最佳起點。客人可在穿越令人歎為觀止的阿爾卑斯山的三小時車程中，一邊欣賞優美的風景，一邊享用由酒店預備的美味佳餚，抵達迷人的湖岸後，入住如同貴婦般高貴優雅的琉森文華東方皇宮酒店。這座豪華的宮殿擁有著名的美好時代建築、壯麗的景色和美饌佳餚，是探索老城區迷人街道和享受各種戶外活動的理想地點。

※「Driving Through the Alps」住宿計劃由每晚1,300歐元／1,100瑞士法郎起，入住可享多項禮遇。

米蘭文華東方酒店

1.在充滿活力的 Mandarin Garden 享用美味的雙人三道菜晚餐

2.在鬱鬱蔥蔥的 Mandarin Garden 中享用每日美式雙人早餐

3.每人每次住宿可獲水療中心50歐元消費額，專業理療師會根據客人的不同需要建議和制定護理療程。

4.代客泊車（只限一輛車）

琉森文華東方皇宮酒店

1. 抵達酒店時可獲一杯迎賓香檳

2. 在舒適的 MOzern 酒吧和餐廳及波光粼粼的琉森湖的映襯下，享用每日雙人自助早餐。

3. 每次入住可獲得100瑞士法郎的餐飲消費額，可享用芳香四溢的亞洲美食、招牌下午茶和令人難忘的雞尾酒。

4. 享用一次招牌 BellefontaineInstant Glow 面部護理或 Energized Massage，最多兩位享用。

5. 代客泊車（只限一輛車）

※ 住宿計劃由即日起至2023年3月31日適用，賓客須在米蘭及琉森分別最少入住兩晚。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）