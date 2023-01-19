民眾喜迎春節，各大連鎖品牌以討喜新品、高CP優惠搶客，也有業者搶先推開工好康緩解上班上課的鬱悶心情。手搖飲店COMEBUY去年首創推出現萃冬片比賽茶，回購率相當高，今年再次推薦2023年元月「台灣鬥茶王冬片茶評鑑會」從眾多茶款中遴選出的比賽茶，現在於連鎖手搖店中就能喝得到，2月1日起至現場門市皆享有現萃「冬片」折10元優惠。

為何「冬片」會如此珍貴？在於冬天常會受冷鋒影響氣候，氣溫驟降之後茶樹會進入冬眠期，呈現休眠狀態不發芽。因此，現在茶園透過進步的灌溉系統栽種，得以在冷冽時節採收，即是一般俗稱的冬茶。又有部份茶樹種於土壤肥沃中，禦寒性更佳再生長第二次新芽，加上茶葉生長緩慢關係，造成葉肥芽短採收不易，揉成茶後易成一片一片，故名「冬片茶」，COMEBUY看上此茶品質更勝於春冬二季的茶，茶湯甘甜柔美、甘醇清香的特色，於是納入門市開賣。

為襯托比賽茶的珍貴與稀有，COMEBUY杯身設計有別市面紙杯，採以高質感風格為主，概念則以好茶來自台灣山脈之精神，大量運用留白設計；並搭配企業紅色台灣山脈的簡約線條，凸顯比賽茶的風味不同凡響。冬片比賽茶2月1日開賣，優惠價可折10元。