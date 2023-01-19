花蓮縣連任4屆的國民黨籍縣議員張正治，今天下午病逝，享年57歲。原本傳出考量身體狀況，這屆不選，後來決定登記參選，高票連任。張政治的太太也是現任鄉民代表姜景文，夫妻在地方服務深獲肯定。家屬十分低調，各界聽聞噩耗深感不捨。

張正治擔任過第三選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）第17、18、19、20屆縣議員，本屆選舉以2615票拿下4連霸。張正治上屆當選，曾經挑戰議長寶座，可惜在第二輪敗給張峻。本屆連任由國民黨推舉擔任第20屆黨團書記長，與張交好的議員吳東昇任黨團副書記長。

吳東昇表示，張正治人很好，驟然離世讓人深感不捨；張正治是吉安人，吉安鄉長游淑貞晚間聞訊，已趕往靈堂悼念。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華遽聞惡耗哀慟表示，張正治忠黨愛國，不論是在議會問政或是參與黨的活動，忠貞力挺黨不遺餘力，近年來張正治健康亮起紅燈，但仍堅持負責服務地方，去年底選舉期間，除了要拜票、關心選民，還要一邊與病魔對抗相當辛勞。

縣府民政處表示，依據地方制度法第81條規定規定，直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表辭職、去職或死亡，其缺額達總名額十分之三以上或同一選舉區缺額達二分之一以上時，均應補選。但其所遺任期不足2年，且缺額未達總名額二分之一時，不再補選。