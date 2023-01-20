不少人希望新的一年能增添財運，小孟老師在臉書上分享12星座招財撇步，只要選對物品就可帶來財運，其中牡羊座可在床下放紅包袋，於7天後丟掉；天秤座可在電風扇或冷氣機下方貼1000元，另外摩羯座可把存摺用紅包袋裝起來，外袋寫上滿字，象徵財源滾滾。

【12星座招財撇步】

▍牡羊座：

牡羊座在床下放紅包袋，7天後再丟掉。

▍金牛座：

金牛座在門45度放木製用品。

▍天秤座：

天秤座在電風扇或冷氣機下方貼1000元。

▍巨蟹座：

巨蟹座在飲水機或水龍頭上方貼上錢的符號。

▍獅子座：

獅子座可買金色或黃色地墊。

▍處女座：

處女座可使用黃色或金色錢包。

▍雙子座：

雙子座在牆壁掛上小葫蘆。

▍天蠍座：

天蠍座可用黃色的面紙盒。

▍射手座：

射手座在大門上方用紅紙寫上「財」後貼起來。

▍摩羯座：

摩羯座可把存摺用紅包袋裝起來，外面寫上「滿」。

▍水瓶座：

水瓶座可買小燈座，在燈座上方寫姓名、生日置於客廳或書桌。

▍雙魚座：

雙魚座可放兔玩偶在櫃子上，並在兔子裡放錢，象徵變財兔。