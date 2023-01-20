不少人希望新的一年能增添財運，小孟老師在臉書上分享12星座招財撇步，只要選對物品就可帶來財運，其中牡羊座可在床下放紅包袋，於7天後丟掉；天秤座可在電風扇或冷氣機下方貼1000元，另外摩羯座可把存摺用紅包袋裝起來，外袋寫上滿字，象徵財源滾滾。
【12星座招財撇步】
▍牡羊座：
牡羊座在床下放紅包袋，7天後再丟掉。
▍金牛座：
金牛座在門45度放木製用品。
▍天秤座：
天秤座在電風扇或冷氣機下方貼1000元。
▍巨蟹座：
巨蟹座在飲水機或水龍頭上方貼上錢的符號。
▍獅子座：
獅子座可買金色或黃色地墊。
▍處女座：
處女座可使用黃色或金色錢包。
▍雙子座：
雙子座在牆壁掛上小葫蘆。
▍天蠍座：
天蠍座可用黃色的面紙盒。
▍射手座：
射手座在大門上方用紅紙寫上「財」後貼起來。
▍摩羯座：
摩羯座可把存摺用紅包袋裝起來，外面寫上「滿」。
▍水瓶座：
水瓶座可買小燈座，在燈座上方寫姓名、生日置於客廳或書桌。
▍雙魚座：
雙魚座可放兔玩偶在櫃子上，並在兔子裡放錢，象徵變財兔。
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