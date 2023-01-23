Let’s goooo. I’m excited about my first game. See you on the pitch. Thank you London. 🫶🏾🫶🏾 let’s go gooners. https://t.co/D6HXAh2LW8 — Dwight Howard (@DwightHoward) January 22, 2023

桃園永豐雲豹中鋒「魔獸」霍華德在農曆新年期間跑去度假了，他除夕當日在推特寫道：「我從18歲開始就滿世界跑，這是我第一次來倫敦，我該做什麼？」霍華德沒留在台灣過年，而是趁著假期跑去倫敦看足球比賽。最近雲豹戰績不佳，因此有球迷在雲豹臉書留言，擔心「魔獸是不是不回來了？」

雲豹戰績太差，令人合理懷疑霍華德是否感到灰心，包括他在IG的幾篇貼文，其中一篇提到「所有事情現在開始變得針對個人了，相信我，這不是你想要的！」肯定是霍華德本人也聽聞到了一些針對性的批評，而且他始終沒有斷絕返回美國NBA的念頭。

霍華德先前在另一篇IG喊話：「沒有失敗就沒有成功，沒有輸也不會有贏！我對這個球隊有一個建立王朝的願景，過程中我們會有過輸球跟失敗，但那只是暫時的，我們從每次輸球中學習，變得更強並做出回應！我需要我所有的隊友、球迷、還有所有正在努力完成偉大的事情而在奮鬥的人，繼續相信、保持信念、然後繼續努力實現它！」

或許正是因為太悶了，霍華德決定趁著台灣的年假出去走走，生平首度在倫敦觀看英超足球比賽，正好看到一場精采的賽事，最後由兵工廠3比2戰勝曼聯。