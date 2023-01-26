曹佑寧的旅遊次數很少，也幾乎沒有什麼跟家人出遊的經驗。（圖／侯世駿攝）

今年過年放假天數長，不少人都安排了旅遊計畫；曹佑寧日前受邀參加東森實境秀節目《花甲少年趣旅行2》，與包偉銘、方季惟、吳映潔（鬼鬼）結伴去高雄玩5天4夜，讓他印象深刻，不過曹佑寧坦言從小到大鮮少去旅遊，深怕沒經驗容易拖累旅伴，加上他生性慢熟，相較平輩更擅長與長輩相處，碰上活潑熱情的鬼鬼，讓他一度心驚驚。

曹佑寧（左起）方季惟、鬼鬼、包偉銘結伴到高雄，4人個性意外互補。 （圖／東森提供）

曹佑寧旅遊經驗少，連和家人出遊的回憶都寥寥無幾，印象最深的一次是小學時，爸爸比賽划龍舟，一家人到場加油。自認配合度超高的他，「睡到自然醒」是他唯一訴求，所以他喜歡說走就走，也偏愛看山、看海的漫遊，雖然能配合旅伴要求早起吃早餐，「但我真的不會為了美食早起，也不喜歡排隊。」沒想到這次參加節目後，他的想法360度大轉變，不只愛上戶外，更意識到「旅行真的要規劃，不然會不知道出去幹嘛。」

相較於鬼鬼的從容，曹佑寧緊抓遊樂設施，透露當時內心很怕。 （圖／東森提供）

生性慢熟的曹佑寧，與家人相處最讓他感到自在，面對陌生人，他除了擔心話被曲解，也怕「多說多錯」，所幸不開口說話。這次和鬼鬼、包偉銘、方季惟一同出遊，因為他和鬼鬼曾有機會合作拍片，算是點頭之交，但對方的熱情仍讓他難以招架，「遇到一個比較活潑的人，其實我會怕，因為她會很熱情的跟你談話相處，會有很尷尬的氛圍，她其實也感受得到，就有一個很奇怪的狀態。」不過鬼鬼對曹佑寧照顧有加，還會做球讓他多發言，第二天下午曹佑寧便習慣了對方的節奏，雙方相處更加自在。

自認長輩運好的曹佑寧，比起同輩更擅長與哥哥姐姐相處。（圖／侯世駿攝）

其餘2位長輩都是初次見面，方季惟在他印象不僅是漂亮的前輩歌手，還擁有「軍中情人」的傳奇封號；至於包偉銘，曹佑寧不諱言最深刻的是對方經典夯曲〈跑跑跑〉，以及評審形象，「螢幕上感覺包大哥會比較有距離感，可是我們相處下來，他完全沒有，很親切還照顧周遭所有人，也很敬業。」2位「花甲」完全不吝嗇向後輩分享人生閱歷，讓曹佑寧受益良多。

面對曾擁有傳奇封號「軍中情人」的方季惟，曹佑寧覺得她是個溫柔又漂亮的前輩。（圖／東森提供）

最令曹佑寧佩服的是，旅途第四天，大夥到遊樂場體驗卡丁車，恰巧旁邊有自由落體設施，即便包偉銘已事前告知有懼高症，但聽到鬼鬼提議挑戰，包偉銘仍願意突破心魔，讓同樣怕高的曹佑寧敬佩不已，「做自己非常害怕的事情需要很大的勇氣，我有上去，內心會怕，但我沒這麼嚴重的懼高」。他更透露包偉銘玩完頻頻想吐，走路還得旁人攙扶，經過約20分鐘車程小憩才恢復狀態，「你就知道那對他多不舒服。」

因為有過被誤會經驗，曹佑寧怕多說多錯養成不愛說話的個性。（圖／侯世駿攝）

經過5天4夜深入了解，曹佑寧說4人沒什麼意見不合，聚在一起反而很平衡，有機會希望在同一齣劇裡飾演一家人，包偉銘、方季惟演父母，他和鬼鬼則是演小孩，問曹佑寧適合當哥哥還弟弟？他說：「我覺得我是演弟弟，因為鬼鬼年紀比我大，她算滿照顧我，而且也滿直接的，喜歡一個人、不喜歡一個人很明顯。」

雖然以前偏好能放空的漫遊之旅，但經過節目曹佑寧已經懂得享受走出戶外。（圖／侯世駿攝）

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